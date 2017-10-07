Москва, 7 октября, 2017, 19:30 — ИА Регнум. Сборная Южной Кореи по футболу, уступившая 7 октября команде России в товарищеском матче в Москве, «билась до самого конца». Об этом, как передает RT, сообщил главный тренер сборной Южной Кореи Син Тэ Ён.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

«Как вы видели, хоть наша команда и проиграла, она билась до самого конца, — заявил наставник после матча. — Да, мы совершили грубые ошибки, забили 2 автогола, но в будущем намерены совершенствоваться и научиться играть, как российская команда».

При этом специалист добавил, что команду Южной Кореи допускать ошибки заставили активные действия российских футболистов.

«Россия заставила нас ошибаться в защите, — добавил Син Тэ Ён. — (…) В целом, можно отметить высокое физическое состояние сборной России, вся команда играла очень слаженно, не буду выделять действия отдельных игроков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября сборная России переиграла команду Южной Кореи в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве, завершилась со счетом 4:2.

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