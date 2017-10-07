Анталья, Турция, 7 октября, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Граждан Российской Федерации в туристическом автобусе, который попал в ДТП в Анталье, не было. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

Sistak ДТП

«По нашим данным, в автобусе наших граждан не было, — отметили в диппредставительстве. — В нем ехали только граждане Германии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Турции попал в ДТП и перевернулся автобус, который перевозил туристов. Авария произошла в Манавгатском районе Антальи.

По последним данным, в результате аварии погибли 3 человека, еще 10 получили различные травмы. Среди пострадавших — один ребенок.

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