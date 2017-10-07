Лондон, 7 октября, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Великобритании пока не расценивают наезд автомобиля на пешеходов 7 октября в Лондоне как теракт, сообщает газета «Известия», ссылаясь на Twitter лондонской полиции.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

Уточняется, что нескольким пострадавшим оказывается медицинская помощь, полицейскими задержан один человек, подозреваемый в наезде на пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в лондонском районе Южный Кенсингтон автомобиль заехал на тротуар возле Музея естественной истории и сбил несколько человек.

Из-за этого случая были закрыты и эвакуированы станции лондонского метро South Kensington и Sloane Square.