Москва, 7 октября, 2017, 18:52 — ИА Регнум. 7 октября на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран товарищеский матч между сборными России и Южной Кореи. Матч завершился крупной победой хозяев со счетом 4:2.

Футбол

Под занавес первого тайма форвард «Краснодара» Федор Смолов открыл счет ударом головы после подачи Александра Самедова с углового — 1:0.

На 55-й минуте защитник Ким Чжу Юн срезал мяч в свои ворота после розыгрыша углового — 2:0.

Через 2 минуты Ким стал автором второго автогола, срезав мяч в свои ворота после сильного паса Александра Ерохина — 3:0.

В конце матча атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук довершил разгром — 4:0.

Через 4 минуты Кенвон Квон сократил отставание в счете — 4:1.

На 90+3-й минуте Чжи Дон Вон забил последний мяч в этой встрече — 4:2.

Статистика матча (Россия/Южная Корея)

Удары 7/11

Удары в створ 5/5

Владение 48%/52%

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Джикия, Васин, Кудряшов, Миранчук, Жирков, Самедов, Кузяев, Ерохин, Смолов, Кокорин.

Южная Корея: Сынгю, Вон, Енгвон, Хенсу, Ким, Чханхун, Чхонъен, Джачхоль, Уен, Сон, Хван.

Главный арбитр матча: Кашшаи.

Предупреждения: Кузяев — 8, Юн — 63, Смолов — 75.

Голы: Смолов 45 — 1:0, Ким 55 (авг) — 2:0, Ким 57 (авг) — 3:0, Миранчук 84 — 4:0, Квон 88 — 4:1, Вон 90+3 — 4:2.