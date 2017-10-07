Вашингтон, 7 октября, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп удивлен новой статьей газеты The Washington Post, авторы которой положительно оценили энтузиазм избирателей кандидата от Республиканской партии. Об этом сам глава Белого дома сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Не могу поверить, что наконец-то увижу хорошую статью в The Washington Post, — написал глава государства. — В ней говорится об энтузиазме избирателей Трампа по вкладыванию денег в кампанию. Национальный комитет Республиканской партии собирает куда больше финансовых средств, чем демократы, и большая часть этих денег — мои прекрасные малые доноры. Я без устали тружусь ради них!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после президентских выборов в США, состоявшихся 7 ноября 2016 года, подконтрольные проигравшим демократам СМИ начали сообщать о якобы вмешательстве РФ в выборы. В частности, в «связях с Россией» обвиняли Трампа и его окружение.

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