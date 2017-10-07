Москва, 7 октября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили положение в Сирии, предстоящие саммиты ЕврАзЭС и СНГ, вопросы развития России, сообщил журналистам 7 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности

По его словам, на совещании произошел обмен мнениями по ситуации в Сирии, была отмечена положительная динамика развития ситуации и эффективное влияние на неё действий ВКС России.

«Участники совещания обменялись мнениями по положению дел в Сирии с акцентом на позитивной динамике развития ситуации после эффективных действий ВКС России в поддержку наступательной операции сирийской армии» — заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что темами совещания также стали некоторые вопросы текущей социально-экономической внутрироссийской повестки дня и подготовка к запланированным на будущую неделю саммитам СНГ и ЕврАзЭС.

Помимо проработки прочих вопросов, постоянные члены Совета безопасности РФ поздравили главу государства с его юбилеем.

Напомним, совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности 7 октября было плановым, о чём накануне сообщал журналистам Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября президента России Владимира Путина с его 65-летием лично поздравили по телефону 11 глав иностранных государств.