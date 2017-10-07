Деревня Ленино, Московская область, 7 октября, 2017, 18:45 — ИА Регнум. В Парке Победы на 41-м километре Волоколамского шоссе, в месте, где проходили бои за Москву, теперь можно увидеть 23 подлинных орудия, участвовавших в боевых действиях 1941−1945 гг. К 75-летию обороны Москвы были проведены масштабные работы — орудия были подняты из земли, очищены от ржавчины и установлены на постаменты. Эта работа позволила в прямом смысле спасти орудия. Слой ржавчины на некоторых из них достигал 1−1,5 см.

MrYantit Гаубица Б-4

«Самой тяжелой стала работа по перевозке и установке экспонатов, для этого требовалась специальная техника. Не говоря уже о самой реставрации — очистке орудий, грунтовке и окраске для защиты от коррозии. Для выставки пришлось формировать многослойные постаменты под каждую пушку, некоторые площадки размером 8×12 метров. Обновлённая экспозиция стала новым этапом развития нашего музея!», — говорит директор Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея Марина Горбунова.

Все орудия, представленные на выставке — настоящие раритеты. Например, мортира большой мощности калибра 280 мм Бр-5 — самое крупнокалиберное серийно производившееся советское артиллерийское орудие. Она весит больше 19 тонн. На данный момент в мире осталось только 2 образца этой артиллерийской системы. Гаубица большой мощности Б-4 калибра 203 мм — один из символов всех наступательных операций Красной Армии. В 1941-м при обороне Москвы эти орудия вели огонь со станции Кубинка.

Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей — военно-исторический музей Истринского района Московской области. Музей стоит на 41 километре Волоколамского шоссе. Это последний рубеж, на котором советские солдаты остановили наступление немецких войск. Отсюда в декабре 1941 года советская армия перешла в решительное наступление и начала разгром гитлеровских захватчиков. За годы существования в музее собран значительный документальный и вещественный материал — это свыше 15 000 единиц хранения. Более 90% материалов, представленных в музее — подлинные реликвии. В фондах музея находятся и уникальные трофейные экспонаты: военная техника, личные вещи, найденные на местах боев. В музее работают две экспозиции под открытым небом: «Танковая площадка» и выставка «Артиллерия». Также на территории музея представлены ДОТы и другие укрепленные сооружения.