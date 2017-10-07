Анталья, Турция, 7 октября, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Микроавтобус, который перевозил туристов, попал в ДТП и перевернулся в Турции. Об этом сообщает CNN Turk.

Авария

Авария произошла в субботу, 7 октября, в Манавгатском районе Антальи. По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека, еще 10 получили различные травмы. Среди пострадавших — один ребенок. Есть ли среди жертв и пострадавших граждане РФ, не известно.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением на мокрой после дождя дороге.