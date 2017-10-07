Лондон, 7 октября, 2017, 17:33 — ИА Регнум. «Инцидент с автомобилем» произошел в субботу, 7 октября, в центре Лондона. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Цитата из к/ф «Город грехов». Реж. Роберт Родригес, Фрэнк Миллер, Квентин Тарантино. 2005. США Автомобиль

«У музея естествознания в Лондоне автомобиль выехал на тротуар, сообщается о пострадавших», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.