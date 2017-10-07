Белград, 7 октября, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Помощник президента России Владислав Сурков и специальный представитель госдепа США по украинским вопросам Курт Волкер встретились 7 октября в Белграде, сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в эфире национального телеканала РТС.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

По словам Дачича, Владислав Сурков и Курт Волкер обсуждали вооруженный конфликт на востоке Украины.

Сербский дипломат не сообщил о подробностях и месте встречи, но подчеркнул, что сам факт проведения этих переговоров в Белграде свидетельствует об «изменившейся к лучшему внешнеполитической позиции Сербии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль не ожидает от встречи Суркова и Волкера конкретных результатов, так как «это процесс синхронизации позиций, сверки часов, обмена информацией».

Напомним, это уже вторая встреча Владислава Суркова и Курта Волкера. Впервые помощник президента России и специальный представитель госдепа США по украинским вопросам встречались в Минске в августе 2017 года.