Анкара, 7 октября, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Российская Федерация всегда была и остается партнером Турции. Об этом, как передает «Агентство Анадолу», сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя вероятность изменения вектора внешней политики Анкары.

Kremlin.ru Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Министр напомнил, что кризис в отношениях между странами начался после того, как в ноябре 2015 года ВВС Турции сбили российский военный самолет над территорией Сирии.

«Сейчас мы (Анкара и Москва) вновь пошагово возвращаемся к предкризисному статус-кво», — отметил Чавушоглу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 2015 года в Сирии был сбит российский Су-24. Самолет был сбит ракетой типа «воздух — воздух» с турецкого самолета F-16 и упал на территорию Сирии в 4 км от границы с Турцией. Летчикам удалось катапультироваться, но один из них погиб.

В конце июня 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес России и российскому президенту Владимиру Путину извинения за сбитый Турцией военный самолет.