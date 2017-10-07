Джидда, Саудовская Аравия, 7 октября, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Дворец короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда подвергся нападению неизвестных, сообщает 7 октября телеканал «Аль-Джазира».

André Gustavo Stumpf Нападение

По информации телеканала, нападение предпринято на дворец, расположенный в Джидде.

Сообщается, что сотрудники службы безопасности отразили нападение, при этом погибли двое охранников и один из нападавших.

Стоит отметить, что при этом телеканал не привел источников данной информации.

Посольство США в Саудовской Аравии опубликовало предостережение и попросило американских граждан не приближаться к территории дворца короля.

Как сообщало ИА REGNUM, король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в настоящее время находится с официальным визитом в Москве.