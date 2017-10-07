Москва, 7 октября, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Постпред РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме Александр Горбань скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщает в субботу, 7 октября, МИД России.

Траурные свечи

«6 октября после тяжелой болезни безвременно ушёл из жизни Александр Васильевич Горбань — Постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

МИД России выразил соболезнования близким и родным дипломата Горбаня.

Александр Горбань родился 30 марта 1954 года в г. Полярном Мурманской области. Он закончил МГИМО МИД СССР, после почти 40 лет работал в системе МИД СССР, а затем МИД России.