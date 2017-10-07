* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 7 октября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Заявление представителя Пентагона о невозможности войск Сирии при поддержке ВКС РФ полностью уничтожить боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прикрывает истинные цели военных США в Сирии, где они только имитируют борьбу с боевиками. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич в беседе с RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и терроризм

«Что касается заявления Пентагона, — говорит Клинцевич. — То это прикрытие тех действий, которые американцы проводят сегодня в Сирии и Ираке, где они имитируют борьбу с боевиками, создавая все условия, чтобы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводило свои мероприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что у альянса РФ, Сирии и Ирана не получится до конца победить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), даже «если они смогут временно занять некоторую территорию».

По его мнению, террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скорее всего, будет и дальше прибегать к опасным «диверсионным действиям».

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