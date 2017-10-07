Киев, 7 октября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Как и ожидалось, президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, продлевающий «особый статус» Донбасса. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает пресс-служба президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Напомним, накануне Верховная рада Украины приняла закон о продлении особого статуса Донбасса. В нём, в частности, предусматривается, что «особый статус» для Донбасса вступит в силу только после выполнения ряда условий. Одним из таких условий Киев ставит вывод «незаконных формирований» с юго-востока Украины.

Кроме того, президент Порошенко считает, что данный закон создает условия для развертывания в Донбассе миротворчекской миссии ООН

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон об особом статусе Донбасса — пустая бумажка, которую Киев выдавил из себя после очередного военного поражения от Народных Республик Донбасса, чтобы получить передышку.

Согласно подписанным Украиной Минским соглашениям, ДНР и ЛНР должны были получить особый статус в составе Украины после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако Киев потребовал от ДНР и ЛНР полного подчинения и разоружения без каких-либо гарантий неприкосновенности всем деятелям Народных Республик.

Более того, Украина и не собиралась выполнять Минские соглашения, так как одним из пунктов там значилась кардинальная реформа государственного управления на Украине, её фактическая федерализация.

В итоге, все сроки выполнения Минских соглашений давно сорваны и Киев всеми своими действиями показывает, что выполнять их не будет.

Параллельно с принятием закона о продлении «особо статуса» Донбасса Верховная рада принимает закон о «реинтеграции» Донбасса, который фактически означает отказ от Минских соглашений и очередную бессмысленную попытку решить конфликт силовым путём.