Нью-Йорк, США, 7 октября, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Нью-йоркский ресторан Lucy's Cantina Royale будет подавать 7 октября по случаю дня рождения президента России Владимира Путина особый «пятиэтажный» гамбургер.

Beau96080 Бургер

Гамбургер, в частности, готовится с использованием нескольких котлет из говядины высокого качества, острого майонеза, острого соуса шрирача, а также смеси кориандра и лука.

Попробовать сэндвич можно только раз в году — в день рождения президента РФ.

Бургер, названный в честь главы российского государства, примерно в шесть раз превосходит по размеру обычные сэндвичи и отличается сочностью, обычно его подают с острым картофелем фри.

В ресторане существует правило, согласно которому посетитель может не платить за этот бургер, если съест его за 30 минут. В противном случае стоимость блюда составит почти $30.

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