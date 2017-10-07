Грозный, 7 октября, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения и заявил, что всегда относился к нему с сыновней почтительностью. Своё поздравление Кадыров опубликован сегодня, 7 октября, на своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«И мне радостно видеть, как не только граждане нашей страны, но и других стран поздравляют его, желают всего самого лучшего, искренне, от чистого сердца. Только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру. С Днем Рождения, Владимир Владимирович!» — пишет Кадыров.

Он также отметил, что российского лидера поздравляют не только лидеры других государств, ведущие политики и чиновники, но и люди, не имеющие отношения к политике. В качестве примера он привел поздравительные граффити от сирийских военных, а также граффити в европейских городах — Париже, Барселоне, Берлине и других.

«Пока некоторые лидеры зарубежных стран принимают решения о вводе санкций по отношению к России, британские дизайнеры «Матчлесс Лондон» выпустили куртку в честь супергероя Путина», — подчеркнул Кадыров.

Кадыров считает, что такое отношение к российскому президенту говорит о том, что Путин «живет любовью к Отечеству и народу России», а также занимает справедливую позицию по отношению к другим государствам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимиру Путину исполнилось 65 лет.