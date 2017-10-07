Лондон, 7 октября, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Дизайнеры показали один из предметов новой линейки — кожаную куртку Putin Jacket стоимостью 1,7 тысячи долларов. В коллекцию войдут также парки, пальто и куртки из кожи и хлопка, при создании которых модельеры вдохновлялись образом российского лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Компания объявляет о выпуске новой куртки Putin Jacket накануне дня рождения российского президента. Сама куртка и новая коллекция будут представлены на специальной презентации в январе в Лондоне», — цитирует слова управляющего директора Matchless Мануэль Маленотти РИА Новости.

Куртка «Путин» дополнит лимитированную серию от Matchless, которая называется «Герои». В рамках этой линейки выходили реплики предметов верхней одежды культовых персонажей кино, таких как Хан Соло или Брюс Уэйн.

«Мы считаем президента России Владимира Путина современным супергероем и уважаем его сильный характер, мужественный имидж, чувство юмора и невозмутимость — качества, которые он проявляет как мировой лидер», — сказал Мануэль Маленотти.

«В свои 65 лет Путин ездит на лошадях и мотоциклах, играет в хоккей и практикует дзюдо. Это необычно даже для более молодых лидеров. И да, он управляет Россией, мировой супердержавой», — отметил представитель компании.

Изделие будет изготовлено из инновационной высокотехнологичной кожи, способной выдержать 40-градусный мороз. Благодаря особой обработке материала, тепловые качества и водонепроницаемость бомбера увеличены в два раза.

На рукаве всех курток коллекции будет стоять номер «6595», указывающий на протяженность самой большой страны в мире от крайней западной до самой восточной точки на карте Google Map.

«Эта куртка достаточно хороша, если вы попытаетесь пересечь это расстояние на мотоцикле», — подчеркнул Мануэль Маленотти.

Коллекция появится на полках магазинов Matchless в 2018 году.

Компания Matchless, основанная в 1899 году в Великобритании, изначально производила мотоциклы. Она стала первой в своей отрасли фирмой, которая начала выпускать собственную одежду.

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