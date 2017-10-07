«Молодежка ОНФ» запустила генератор поздравлений Владимиру Путину
Москва, 7 октября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Направление по работе с молодежью Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Молодежка ОНФ» в субботу запустило на своем сайте акцию ко дню рождения российского президента Владимира Путина.
«В шесть утра по Москве, когда заиграл гимн России, на сайте «Молодежки ОНФ» появился генератор поздравлений», — цитирует ТАСС слова директора департамента молодежных проектов ОНФ Игоря Кастюкевича.
Благодаря этому проекту каждый сможет оставить свое послание главе государства и эти поздравления сможет увидеть президент России.
Как пояснили в «Молодежке ОНФ», созданные с помощью генератора пожелания российскому лидеру будут включены в короткий ролик.
«Видео с личным поздравлением Путину можно будет скачать и поделиться им в соцсетях», — уточнили организаторы акции.
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