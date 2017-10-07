Москва, 7 октября, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Направление по работе с молодежью Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Молодежка ОНФ» в субботу запустило на своем сайте акцию ко дню рождения российского президента Владимира Путина.

Molodezhka.onf.ru Поздравления Владимиру Путину

«В шесть утра по Москве, когда заиграл гимн России, на сайте «Молодежки ОНФ» появился генератор поздравлений», — цитирует ТАСС слова директора департамента молодежных проектов ОНФ Игоря Кастюкевича.

Благодаря этому проекту каждый сможет оставить свое послание главе государства и эти поздравления сможет увидеть президент России.

Как пояснили в «Молодежке ОНФ», созданные с помощью генератора пожелания российскому лидеру будут включены в короткий ролик.

«Видео с личным поздравлением Путину можно будет скачать и поделиться им в соцсетях», — уточнили организаторы акции.

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