Екатеринбург, 7 октября, 2017, 15:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 7 октября прошёл пикет в поддержку независимой Каталонии. Акция состоялась возле памятника основателям города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото — соцсети Екатеринбург. Пикет

Пикет собрал порядка 20 человек, в основном — молодёжь. С флагами Каталонии они вышли на акцию и высказались в поддержку Каталонии.

Поблизости от пикета также был замечен глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Фотографии опубликованы в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии прошёл референдум о независимости. За независимость высказались 90% граждан.

Власти Испании не признали итоги референдума. Также не поддержали его и представители Евросоюза.