Москва, 7 октября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке вечером 6 октября стало пространством для оригинального поздравления президента России Владимира Путина с юбилеем. На стекла транслировали короткую игру в «крестики-нолики», в финале которой высвечивался хэштег #PUTWIN.

Kremlin.ru Владимир Путин

В сети Интернет также появляется множество видеороликов-«подарков» на 65-летие российского лидера. На одном из них изображены «поющие головы» четырех президентов США на горе Рашмор. К поздравлениям присоединились и отечественные спортсмены, запустив флешмоб #поздраВВь.

Известные боксеры записали видеообращение к президенту, в котором в том числе принял участие получивший российское гражданство американец Рой Джонс-младший, передает RT.

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