Дамаск, 7 октября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Советник по международным вопросам и гуманитарным проектам на общественных началах спикера Госдумы Вячеслава ВолодинаЕвгений Примаков опубликовал фотографию из Сирии, на которой сирийские военные поздравили президента РФ Владимира Путина с днем рождения необычным образом.

Фото из социальных сетей Граффити в Дамаске

На стене в сирийском Дамаске они нарисовали граффити с поздравлением для российского лидера с флагами Сирии и России.

«С днем рождения, защитник Путин!» — говорится в надписи.

«Отличное фото. Когда меня заносило туда, было заметно, что вот это — русские флаги, значки с Путиным, постер на каком-нибудь блок-посту — Путин и Асад, оба в черных очках, всем сдаваться! — не показуха, а от души», — написал в Facebook Евгений Примаков.

Напомним, в субботу, 7 октября, российскому лидеру Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил, что глава государства запланировал на этот день «целую вереницу телефонных разговоров».

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