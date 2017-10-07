Пекин, 7 октября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в полуфинальном матче турнира в Пекине.

Tatiana from Moscow Симона Халеп

Встреча, продолжавшаяся 1 час 15 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу Халеп.

Румынская теннисистка пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету Остапенко четыре эйса и четыре ошибки на подаче.

В финале турнира Халеп сыграет с победительницей пары Перта Квитова — Каролин Гарсия.

Отметим, что по итогам турнира в Пекине Халеп станет первой ракеткой мира. В рейтинге, который обновится 9 октября, она займёт первое место. Это будет впервые в карьере 26-летней теннисистки из Румынии.

Напомним, турнир WTA в Пекине проходит с 30 сентября по 8 октября.

Пекин-2017. Полуфинал.

Симона Халеп (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:2, 6:4