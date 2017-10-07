* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 7 октября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись ликвидации командиров террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые являются выходцами с Северного Кавказа. Видеозапись распространила сегодня, 7 октября, пресс-служба российского военного ведомства.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

В Минобороны РФ рассказали, что несколько суток проводилась доразведка результатов ранее нанесенного ракетно-авиационного удара в районе населенного пункта Эс-Суккари, расположенного на северной окраине Абу-Кемаля. В результате авиаудара был уничтожен пункт управления боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с находившимися в нем более 30 боевиками, в том числе из Северного Кавказа.

«По информации, полученной по нескольким каналам и подтвержденной на земле, уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выходцы с Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, был уничтожен ещё один командный пункт ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Меядин. Там погибли 80 боевиков.

«В районе населенного пункта Меядин уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых девять выходцев с Северного Кавказа. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боевиков», — рассказал Конашенков.

Также ВКС России уничтожили опорный пункт террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль. Там погибли 40 террористов — выходцев из Таджикистана и Ирака.

Не останавливаясь на достигнутом, ВКС ликвидировали отряд ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численностью более 60 боевиков, в который входили наемники из стран СНГ, а также Туниса и Египта.