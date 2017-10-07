Калуга, 7 октября, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Более 2300 детей, проживающих в калужском микрорайоне Турынино, могут в одночасье остаться без медицинской помощи, сообщает 7 октября корреспондент ИА REGNUM.

Onf.ru Родители больных детей часами ждут приема к врачу-педиатру

По информации местных жителей, в детском медицинском учреждении калужского Турынино остро ощущается проблема нехватки педиатров, и в этой связи над поликлиникой нависла угроза закрытия.

В настоящее время в поликлинике, обслуживающей более 2 тыс. детей из двух микрорайонов Турынино и Ждамирово, работает лишь один детский врач. В день педиатр принимает до 50 пациентов, а порой количество записавшихся на прием достигает и 70 человек. Родителям с больными малышами приходится простаивать в очередях более трех часов.

Неслучайно городские и медицинские власти думают о переезде детской поликлиники из Турынино в другое детское медучреждение, что на улице Никитина, до которой маленьким пациентам придется добираться при нерегулируемом графике общественного транспорта из родного микрорайона более 5 км.

«Родители малышей весьма встревожены этой перспективой. Особые неудобства ждут людей, у которых нет личных автомобилей, поскольку общественный транспорт останавливается от поликлиники на улице Никитина на значительном отдалении. Им нужно будет сначала добраться до остановки с больными детьми, проехать на общественном транспорте, а потом еще дойти до поликлиники. В то время как еще действующая поликлиника в Турынино располагается в удобном для жителей месте. Вообще получается странная ситуация. Неужели легче и правильнее перевести 2 тыс. детей на обслуживание в отдаленное место, с сопутствующими неудобствами для людей, чем обеспечить медицинское учреждение еще одним врачом-педиатром?!» — заявила член регионального штаба ОНФ в Калужской области Анастасия Елизарова.

Между тем еще в июле 2013 года министерство здравоохранения Калужской области в официальном письме пообещало жителям Турынино открыть в микрорайоне новую детскую поликлинику. Как уверяли чиновники от здравоохранения еще четыре года назад, в конце 2014 года в микрорайоне будет сдан жилой дом на улице Советской со встроенными помещениями для детского медицинского учреждения. Однако время шло, министры здравоохранения области сменяли друг друга, а строительный объект так и остался не завершён.

Напомним, по данным калужского областного минздрава, бесплатную медицинскую помощь в регионе оказывают 78 медицинских организаций, в том числе 15 негосударственных. Общий коечный фонд составляет 6 663 круглосуточные койки, на которых в 2016 году была пролечена 181 тысяча пациентов, в дневных стационарах — 44 тысячи человек. Укомплектованность штатных должностей врачей составляет 90,5%, работников со средним медицинским образованием — 92,7%. По программе «Земский доктор» в Калужскую область прибыло 75 врачей.

Расходы на здравоохранение Калужской области в 2016 году составили 11 млрд 511,9 млн рублей. Медицинскую помощь населению оказывают 3318 врачей и 9043 работника со средним медицинским образованием. Число врачей в государственных учреждениях здравоохранения области за последние четыре года увеличилось на 59 человек. В 2016 году после окончания медицинских вузов трудоустроено 70 молодых врачей, на постоянную работу в регион также прибыли 46 медработников из Москвы и 38 специалистов с Украины. В 2017 году планируется трудоустроить 92 молодых врача, обучавшихся в вузах России по целевым направлениям.

Вместе с тем в регионе сохраняется острая потребность в квалифицированных терапевтах, педиатрах, анестезиологах-реаниматологах. И эта проблема пока еще не решена.

Иллюстрация: onf.ru