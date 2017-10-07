Барнаул, 7 октября, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Директор одного из алтайских центров помощи детям, о бесчинствах которого ИА REGNUM написало в статье «Вшивые души: как детдом на Алтае превратили в «дурдом», взята под стражу. Как сообщили сегодня, 7 октября, в СУ СК РФ по Алтайскому краю, в ходе расследования Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю выявлены сразу несколько эпизодов присвоения денежных средств. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 160 (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

СУ СК РФ по Алтайскому краю Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю Евгений Долгалев

Помимо уже имевшейся в распоряжении ИА REGNUM информации о присвоении денежных средств, которые были перечислены учреждением на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы (речь идёт о сумме в 350 тысяч рублей), следствию удалось установить данные о финансовых тратах, озвученных ранее в интервью одной из бывших сотрудниц детдома. В частности, женщина сообщила, что по итогам прошлого года в фонде экономии оплаты труда предприятия образовалась приличная сумма из-за того, что персонал перерабатывал.

«Группы были вдвое больше положенного. Но обещанной премии сотрудники не увидели. Распоряжение выдать копейки поступило только в начале года, а большая часть денег была взята директором в подотчёт. В последний год, когда сотрудники массово увольняться стали, у нас «мёртвая душа» возникла. Узнала об этом случайно: деньги за принятого на работу медика директор получала», — отмечала бывшая работница детдома.

Читайте также: Вшивые души: как детдом на Алтае превратили в «дурдом»

По версии следствия, в 2016 году подозреваемая, используя свое служебное положение, присвоила полученные ею в подотчет денежные средства в сумме 138 тысяч рублей, израсходовав их на собственные нужды и предоставив в бухгалтерию подложные документы. Подтвердилась информация и о «мёртвой душе».

«Ранее директор центра помощи детям фиктивно трудоустроила знакомую в должности заведующей медицинского кабинета учреждения, в результате чего получила и присвоила денежные средства, начисляемые в качестве заработной платы несуществующего работника на общую сумму не менее 25 тысяч рублей», — пояснили в СУ СКР по Алтайскому краю.

О детском доме, в котором творятся непотребства, ИА REGNUM поведали местные депутаты — Вячеслав Лаптев и Николай Алырчиков (депутат предыдущего созыва от ЛДПР). Последний, обеспокоившийся многочисленными жалобами односельчан, даже попытался было лично удостоверится в их обоснованности, но директор детдома дальше своего кабинета народного избранника не пустила.

Интересно, что и руководство детдома, и местная прокуратура, куда был вынужден обратиться депутат, все отрицала: и массовые увольнения, и финансовые махинации, и уж тем более — антисанитарию, недостаток лекарств, вспышку педикулеза, половую распущенность воспитанников и использование карательной психиатрии. В связи с этим вышеназванные депутаты полагают, что на предмет превышения должностных полномочий нужно проверить и сотрудника прокуратуры, не нашедшего оснований для прокурорского реагирования.

«Дело в том, что директор детдома и эта, из прокуратуры, давно находятся в тесных дружеских связях. Полагаем, что именно она помогала скрывать все допущенные нарушения в детдоме. Тем не менее, сейчас именно этот прокурорский работник почему-то проводит допросы детей и активно участвует в проверке детдома. Полагаем, что это может самым негативным образом сказаться на выявлении достоверной картины происходящего там. Уже сейчас воспитанники, которые ранее подтверждали, что не имеют возможности купаться в бассейне, ходить в баню, а за провинности их возят в психиатрический диспансер на уколы, теперь молчат либо отрицают сказанное ранее. То, что половина гуманитарной помощи, полученной детдомом в мае 2017 года (эта информация есть на сайте учреждения) осталась в кабинете директора, ребята тоже предпочти не озвучивать следователям, хотя ранее один из воспитанников отмечал это при нашей совместной (с журналистом) встрече. Работники детдома тоже не слишком разговорчивы. Это и понятно. Деревня все-таки — боятся остаться без работы. Жаль, что ребят опрашивает не психолог», — отметил первый секретарь районного комитета КПРФ, депутат райсовета Вячеслав Лаптев.

Светлана Шаповалова Ответ прокуратуры на запрос депутата о нарушениях в детдоме: нарушений не выявлено, оснований для прокурорского реагирования не предусматривается

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Ответ прокуратуры на запрос депутата о нарушениях в детдоме: резюме и подпись

Кстати, о добром межпартийном сотрудничестве в селе, которое и помогло донести до общественности и надзорных органов важную информацию, было сказано в моей предыдущей статье:

«Это в больших городах политические силы конкурируют в борьбе за своего избирателя. В том населенном пункте, где находится интересовавший меня детский дом, как оказалось, всё выглядит иначе. Неважно, в каком штабе активист работает, если есть проблема, действуют сообща: советуются, совместно составляют запросы и проводят встречи, ищут выходы на СМИ. Так было и с этой историей. Селяне рассказали о ней депутату сельского совета от ЛДПР, а в дальнейшем не обошлось и без помощи штаба КПРФ».

Читайте также: Вшивые души: как детдом на Алтае превратили в «дурдом»

И всё-же стоит заметить: судя по тому, с какой самоотдачей и внимательностью ко всем деталям и нюансам работают следователи по особо важным делам СУ СК РФ по Алтайскому краю (довелось общаться с одним из них лично), есть уверенность, что объективную картину случившегося все-же удастся восстановить. Ведь помимо уголовного дела и ареста главной подозреваемой, проверка фактов многочисленных нарушений, свидетельствующих о превышении ею должностных полномочий, еще не окончена.

Как уже сообщало ИА REGNUM статья «Вшивые души: как детдом на Алтае превратили в «дурдом», опубликованная 13 сентября 2017 года, вызвала большой общественный резонанс, а руководитель следственного управления СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев обратился к прокурору с предложением о передаче указанного уголовного дела в следственное управление для дальнейшего расследования.

Название детдома и фамилии фигурантов статьи не названы в интересах детей и следствия