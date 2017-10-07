Загреб, 7 октября, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Анте Чачич будет уволен со своего поста. Об этом сообщает издание Index.

(сс) AnnRos Футбол

По информации издания, Чачич будет отправлен в отставку. Такое решение было принято после матча со сборной Финляндии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отборочный матч чемпионата мира 2018 года между командами Хорватии и Финляндии завершился вничью 1:1. На мяч, забитый Марио Манджукичем, финны ответили голом Пюрю Сойри.

На сегодняшний день хорваты занимают второе место в своей группе с 17 очками. Столько же у сборной Украины. Лидирует сборной Исландии, которая набрала 19 очков.

Решающие матчи в группе пройдут 10 октября. Сборная Хорватии сыграет на выезде против Украины, а Исландия примет на своём поле сборную Косово.

Напомним, команда, которая займёт первое место, получит прямую путёвку на чемпионат мира. Со второго места команда попадёт в стыковые матчи.