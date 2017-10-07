Владивосток, 7 октября, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Приморского края Андрею Тарасенко «навести порядок в крае». Об этом он заявил сегодня, 7 октября, в интервью журналистам во Владивостоке.

Kremlin.ru Андрей Тарасенко

«Президент сказал, что край ему очень важен, поэтому здесь должен быть порядок и красота. Сказал навести в крае порядок», — сообщил Тарасенко.

Он также отметил, что о причинах отставки предыдущего губернатора Приморского края Владимира Миклушевского ему ничего не известно.

Тарасенко напомнил, что он является беспартийным и готов взаимодействовать со всеми политическими силами Приморья.

Что касается своих доходов, то Тарасенко назвал их «достаточными».

"У меня есть одежда, машина. Самолет мне не нужен», — рассказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Временно исполняющий обязанности губернатора края был назначен генеральный директор ФГУП «Росморпорта» Андрей Тарасенко.