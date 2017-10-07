Москва, 7 октября, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В московском «Динамо» произошла смена главного тренера. Об этом 7 октября сообщается на официальном сайте клуба.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбольная тренировка

Вместо Юрия Калитвинцева, который работал с командой с 2016 года и вернул её в премьер-лигу, команду возглавит Дмитрий Хохлов, ранее тренировавший молодёжную команду «Динамо».

"У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления «Динамо» в РФПЛ, необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом», — приводятся в сообщении слова гендиректора клуба Евгения Муравьёва.

Срок действия соглашения Хохлова с клубом рассчитан до конца сезона 2017/18. Контракт может быть продлён при условии выполнения поставленных перед командой задач.

Также сообщается, что вместе с Калитвинцевым клуб покинут его помощники Геннадий Литовченко, Юрий Ковтун и Роман Березовский.

Дмитрия Хохлова на посту наставника молодёжной команды сменит Николай Ковардаев, работавший в Академии «Динамо» им. Яшина. В тренерский штаб Хохлова войдут его помощники Юрий Никифоров и Евгений Плотников.

Напомним, Дмитрий Хохлов играл в составе московского «Динамо» с 2006 по 2010 год. После завершения игровой карьеры он вошёл в тренерский штаб клуба и работал с молодёжной командой.