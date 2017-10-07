США, 7 октября, 2017, 12:48 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» разгромил «Нью-Йорк Айлендерз» в стартовом матче сезона 2017/18 НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Коламбуса».

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В первом периоде нападающие «Джекетс» Сонни Милано и Кэм Аткинсон забросили по шайбе в ворота гостей.

Во втором отрезке матча защитники Райан Мюррей и Зак Веренски довели счёт до крупного, а форвард Пьер-Люк Дюбуа завершил разгром.

В составе «Коламбуса» российский нападающий Артемий Панарин отличился тремя голевыми передачами, а голкипер Сергей Бобровский отстоял на «ноль».

После матча Бобровский и Панарин вошли в число звёзд игрового дня в НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Айлендерз» — 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)