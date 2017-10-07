Москва, 7 октября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. Нападающий сборной России Дмитрий Полоз может пропустить контрольный матч с Южной Кореей. Об этом 7 октября сообщается на сайте Российского футбольного союза.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

«Участие Полоза в сегодняшнем матче находится под большим вопросом. Надеемся, что уже в ближайшее время футболист восстановится и присоединится к работе в общей группе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у футболиста возникли проблемы со здоровьем, он почувствовал недомогание, и у него наблюдается повышенная температура.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в матче со сборной Южной Кореи не сожжет принять участие полузащитник Александр Головин, у которого был диагностирован надрыв связок.

Напомним, товарищеский матч сборной России против команды Южной Кореи состоится в Москве 7 октября. Также 10 октября в Казани сборная России проведет контрольную встречу с командой Ирана.