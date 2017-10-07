Бишкек, 7 октября, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Алмазбек Атамбаев сегодня, 7 октября, обвинил главу Казахстана Нурсултана Назарбаева во вмешательстве в проходящие в Киргизии выборы президента.

Kremin.ru Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

По словам руководителя Киргизии, ему категорически не нравится, что Казахстан пытается продвигать выгодного казахским властям кандидата.

«Я понимаю, почему так хотят нам навязать казахские власти. Они любят Бакиева (экс-президент Киргизии, свергнут в апреле 2010 года — Прим. ИА REGNUM). Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники. Я даже от самых высокопоставленных людей Казахстана слышал, что Бакиевы правильно сделали, что расстреляли людей. Потому что мы подаем плохой пример для казахского народа», — отметил президент Киргизии.

Также Атамбаев заявил, что поддерживает слова Назарбаева о том, что Киргизию должен возглавить молодой президент, но при этом раскритиковал казахстанского лидера:

«У нас самый старший кандидат на 20 лет моложе Назарбаева. А я — на 16 лет. И кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?» — подчеркнул он.

Также Алмазбек Атамбаев заострил внимание на словах Нурсултана Назарбаева о том, что ВВП города Алма-Ата в 5 раз больше ВВП Киргизии.

«ВВП Казахстана больше экономики Киргизии в 20 раз. В среднем на каждого гражданина ВВП в Казахстане в 10 раз больше. Но, почему пенсии в соседнем государстве всего в полтора раза больше, чем у нас, а тарифы в 5 раз выше?» — удивился президент Киргизии.

Также Алмазбек Атамбаев де-факто предположил, что нынешнее руководство Казахстана не является казахами:

«Казахи наши братья, мы знаем историю. Казахи — это мы, которые 500 лет назад поставили султаном чингизида и, кажется, до сих пор ими правят чингизиды, а не казахи», — предположил киргизский президент.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Омурбеком Бабановым, одним из кандидатов-фаворитов на предстоящих президентских выборах в Киргизии.

Нынешние власти Киргизии крайне негативно отреагировали на эту встречу, посчитав ее вмешательством во внутренние дела Киргизии и попыткой навязать выгодного казахстанским властям политика в качестве будущего киргизского президента.

По мнению экспертов, Назарбаев демонстративно оказал знак внимания основному сопернику преемника президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и дал согласие на огласку этих переговоров из-за того, что ранее «Алмазбек Атамбаев допустил ряд недипломатичных высказываний в адрес Казахстана и его элиты».

Президентские выборы в Киргизии назначены на 15 октября. Алмазбек Атамбаев должен покинуть пост в конце ноября.