Саргсян пожелал Путину упрочения роли России в мировой политике
Ереван, 7 октября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем, при этом заявив о установленных между ними дружеских отношениях.
Серж Саргсян также направил Владимиру Путину поздравительное послание, которое размещено на официальном сайте главы Армении.
«Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея! Искренне желаю Вам доброго здоровья и больших успехов в достижении поставленных целей на благо дальнейшего развития России, повышения благосостояния ее граждан и упрочения роли страны в мировой политике», — отметил армянский президент.
Он с признательностью отметил личный вклад Путина в укрепление стратегических, союзнических отношений Армении и России, «основанных на многовековых традициях дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран».
«Благодаря последовательным усилиям нам удалось значительно обогатить повестку дня армяно-российского сотрудничества новыми совместными инициативами и проектами, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе», — отметил президент Армении.
По словам Саргсяна, он всегда искренне рад встречам с Путиным, которые носят открытый, доверительный и партнерский характер, благодаря установленным дружеским отношениям. Армянский президент уверен, что интенсивный политический диалог будет и впредь ориентирован на конструктивное взаимодействие Армении и России как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других международных структур.
«От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго», — сказано в поздравительном послании президента Армении.
Владимиру Путину сегодня, 7 октября, исполняется 65 лет. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никаких особых мероприятий Путин на этот день не запланировал. Он отпразднует день рождения в кругу родных и близких. Кроме того, по словам пресс-секретаря, Путин проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и «вереницу телефонных разговоров», в числе которых не будет разговора с президентом США Дональдом Трампом.