Ереван, 7 октября, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем, при этом заявив о установленных между ними дружеских отношениях.

Photolure Владимир Путин и Серж Саргсян

Серж Саргсян также направил Владимиру Путину поздравительное послание, которое размещено на официальном сайте главы Армении.

«Примите самые сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея! Искренне желаю Вам доброго здоровья и больших успехов в достижении поставленных целей на благо дальнейшего развития России, повышения благосостояния ее граждан и упрочения роли страны в мировой политике», — отметил армянский президент.

Он с признательностью отметил личный вклад Путина в укрепление стратегических, союзнических отношений Армении и России, «основанных на многовековых традициях дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран».

«Благодаря последовательным усилиям нам удалось значительно обогатить повестку дня армяно-российского сотрудничества новыми совместными инициативами и проектами, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших стран, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе», — отметил президент Армении.

По словам Саргсяна, он всегда искренне рад встречам с Путиным, которые носят открытый, доверительный и партнерский характер, благодаря установленным дружеским отношениям. Армянский президент уверен, что интенсивный политический диалог будет и впредь ориентирован на конструктивное взаимодействие Армении и России как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других международных структур.

«От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго», — сказано в поздравительном послании президента Армении.

Владимиру Путину сегодня, 7 октября, исполняется 65 лет. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, никаких особых мероприятий Путин на этот день не запланировал. Он отпразднует день рождения в кругу родных и близких. Кроме того, по словам пресс-секретаря, Путин проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза и «вереницу телефонных разговоров», в числе которых не будет разговора с президентом США Дональдом Трампом.