Орландо, США, 7 октября, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Сборная США одержала разгромную победу над командой Панамы в матче отборочного турнира чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:0.

(сс) AnnRos Футбол

Сборная США открыла счёт уже на восьмой минуте, отличился полузащитник Кристиан Пулишич. Ещё до перерыва американцы довели счёт до крупного, дубль оформил нападающий Жози Алтидор.

Завершил разгром форвард Бобби Вуд, отличившийся на 63-й минуте встречи.

Таким образом, сборная США поднялась на третье место в группе, набрав 12 очков и опередив Панаму, у которой осталось 10 очков.

Напомним, в зоне КОНКАКАФ лидирует сборная Мексики, набравшая 21 очко и уже обеспечившая себе путёвку на чемпионат мира. На втором месте идёт Коста-Рика с 15 очками.

В заключительном туре сборная США встретится на выезде с Тринидадом и Тобаго, матч пройдёт 10 октября. Команда Панамы сыграет с Коста-Рикой.

Напомним также, что от североамериканской отборочной зоны команды, занявшие первые три места, получают прямые путёвки на чемпионат мира. Сборная, занявшая 4-е место, будет играть в межконтинентальных стыковых матчах.