Нижний Новгород, 7 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который ушел в отставку всего 10 дней назад, сообщил, что напоследок собирается пойти в отпуск. Об этом Шанцев написал накануне, 6 октября .в своём блоге.

Kremlin.ru Валерий Шанцев

Шанцев сообщил, что за 12 лет работы на посту губернатора Нижегородской области у него накопилось 89 дней отпуска, которые он не отгулял. Сейчас Шанцев решил наверстать упущенное.

«Сдал все дела в области и в Москве. Грустно. Но оказалось, что у меня не использовано 89 дней отпуска. Отдохну на славу!» — пишет Шанцев в своём блоге.

Как сообщалоИА REGNUM, 26 сентября 2017 года Валерий Шанцев был официально уволен с поста губернатора Нижегородской области по собственному желанию.

Он руководил областью 12 лет — с 2005 года. Сперва он был назначен на пост губернатора по представлению президента Владимира Путина.

В 2010 году президент Дмитрий Медведев снова назначил Шанцева руководить Нижегородской областью. В 2014 году Шанцев вновь занял кресло губернатора, выиграв всенародные выборы, набрав 86% голосов.