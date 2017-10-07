Берлин, 7 октября, 2017, 11:41 — ИА Регнум. В столице Германии городе Берлине появилось настенное граффити с изображением президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сегодня, 7 октября, сообщают германские СМИ.

Die Matratze Граффити ко Дню рождения Владимира Путина

Рисунок появился близ улиц Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе в нескольких десятках метров от места, где проходила Берлинская стена.

Сообщается, что российский лидер изображён сидящим в кресле в окружении белых голубей — символов мира. Изображение сопровождается строчками из «Оды к радости» Фридриха Шиллера, которая легла в основу гимна Европейского союза.

«Ты сближаешь без усилья

Всех разрозненных враждой,

Там, где ты раскинешь крылья,

Люди — — братья меж собой»

Фотография граффити быстро распространилась в сети и собрала множество положительных отзывов пользователей.

Стоит отметить, что граффити с изображением Путина появились и в других европейских городах, в частности, в Париже и Барселоне.

Дело в том, что сегодня российский лидер отмечает своё 65-летие.