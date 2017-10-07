Ливерпуль, Великобритания, 7 октября, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни приступил к выполнению общественных работ. Об этом 6 октября сообщает Daily Mail.

Gordon Flood Футболист Уэйн Руни

По информации издания, Руни начал работать в доме престарелых недалеко от своего особняка. Он красил скамейки в саду дома престарелых.

Напомним, в ночь с 31 августа на 1 сентября Руни был задержан правоохранительными органами недалеко от места своего жительства в графстве Чешир за вождение в нетрезвом виде.

За совершённое правонарушение он был лишён водительских прав сроком на два года и приговорён к 100 часам общественных работ. Позже Руни признал себя виновным и добавил, что принимает приговор суда и надеется, что на общественных работах сможет принести пользу.

Ранее сообщалось, что руководство «Эвертона» намерено оштрафовать Руни на £300 тыс.