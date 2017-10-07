Тбилиси, 7 октября, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Под требованием объявления Грузии нейтральным государством с особым статусом подписались более 2 млн человек, утверждает один из инициаторов сбора подписей, сопредседатель политического объединения «Национальный фронт спасения Грузии» Лаша Ломидзе. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции в пресс-клубе «Прайм-тайм» 6 октября.

StarFlames Сбор подписей

Подводя итоги проведенной объединением в масштабе всей страны акции, он пояснил, что грузинский народ сделал политически осмысленный выбор, так как понимает всю тяжесть создавшегося в стране положения.

«Подавляющее большинство населения Грузии считает, что страна не должна быть членом никакого военного или политического блока, должна объявить себя нейтральным государством. И это необходимо для того, чтобы реально изменилась создавшаяся в стране ситуация, отягощенная множеством внешних и внутренних проблем. Это позволит провести коренные изменения, не просто смену одной правящей политической силы другой, а реальное изменение общественно-экономического строя, общественно-экономической формации», — заявил Ломидзе и подчеркнул, что после этого уже поменяется и система политического управления.

По его информации, опрос по вопросу объявления нейтралитета Грузии был проведен и раньше, еще в 2014 году, и тогда результаты опроса были направлены всем зарубежным государствам, международным организациям и правительству Грузии. В 2015 году правительству Грузии было предъявлено очередное требование объявления нейтралитета. А так как правительство на него не отреагировало, «Национальный фронт спасения Грузии» на очередном своем съезде объявил его правопреемником предшествующих властителей (правительств Шеварднадзе и Саакашвили) и диктаторским режимом.

«Если в создавшейся ситуации ничего не изменится, то Грузию и регион в целом ожидает очень плохая судьба. Мы фактически поставлены в колониальную позицию, нами управляет представитель заокеанского государства, США, интересы которого проводятся не только в Грузии. Но в последний период имидж этого государства на международной арене серьезно пошатнулся, одновременно растет российский фактор, китайский фактор. Масса проблем на Дальнем и Ближнем Востоке. И выход из всего этого только один — нейтралитет», — констатировал инициатор сбора подписей.

По его словам, членство в ЕС и НАТО, к чему так стремится Грузия, ничего хорошего стране не даст. И если Грузия вступит в ЕС, с ней может случиться то же, что произошло с Грецией, где по требованию Евросоюза была остановлена местная промышленность и урезано производство сельского хозяйства. А появление сил НАТО на территории Грузии, по мнению Ломидзе, превратит страну в военный полигон для США и создаст угрозу втягивания в новый военный конфликт с Россией. Все это окончательно лишит страну шанса на возвращение Абхазии и Южной Осетии.

«Интеграция с ЕС и НАТО — это фарс, который окончательно оформит Грузию как колонию Запада. Поэтому необходима смена нынешнего диктаторского режима. Это обязательно для спасения Грузии», — заключил Ломидзе.

Напомним, что по результатам опросов общественного мнения, которые проводятся в Грузии местными НПО по заказу американских неправительственных организаций NDI и IRI, подавляющее большинство респондентов (от 60 до 80%) высказываются за вступление Грузии в Евросоюз и НАТО. Твердого курса на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры придерживается и нынешнее правительство Грузии.