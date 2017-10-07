Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии
Токио, 7 октября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Пилот «Меседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Японии, завоевав вторую подряд поул-позицию.
На втором месте оказался его партнёр по команде Валттери Боттас. Третье время на квалификации показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Однако Валттери Боттас, получивший штраф, потеряет пять мест на стартовой решётке и будет стартовать с седьмой позиции. Таким образом, Феттель, квалифицировавшийся третьим, начнёт гонку со второй позиции.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не принимает участия в Гран-при Японии по решению команды. Его место занял француз Пьер Гасли.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:27.3192. Валттери Боттас («Мерседес») +0.3323. Себастьян Феттель («Феррари») +0.4724. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.9875. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.0136. Кими Райкконен («Феррари») +1,1797. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.7928. Серхио Перес («Форс Индия») +1.9419. Фелипе Масса («Уильямс») +2.16 110. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,368