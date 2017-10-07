Токио, 7 октября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Пилот «Меседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Японии, завоевав вторую подряд поул-позицию.

Keta Льюис Хэмилтон

На втором месте оказался его партнёр по команде Валттери Боттас. Третье время на квалификации показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Однако Валттери Боттас, получивший штраф, потеряет пять мест на стартовой решётке и будет стартовать с седьмой позиции. Таким образом, Феттель, квалифицировавшийся третьим, начнёт гонку со второй позиции.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не принимает участия в Гран-при Японии по решению команды. Его место занял француз Пьер Гасли.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:27.3192. Валттери Боттас («Мерседес») +0.3323. Себастьян Феттель («Феррари») +0.4724. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.9875. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.0136. Кими Райкконен («Феррари») +1,1797. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.7928. Серхио Перес («Форс Индия») +1.9419. Фелипе Масса («Уильямс») +2.16 110. Фернандо Алонсо («Макларен») +3,368