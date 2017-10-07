Минск, 7 октября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 65-летием. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 7 октября, на официальном сайте президента Белоруссии.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

Лукашенко отметил, что в Белоруссии высоко ценят вклад Путина в развитие белорусско-российских отношений в духе «стратегического партнёрства».

«Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем», — подчеркнул белорусский президент.

Также Лукашенко считает, что достижения строительства Союзного государства России и Белоруссии на сегодняшний день очевидны.

«Глубоко убежден, что Ваша активная позиция, нацеленность на дальнейшее взаимодействие будут способствовать расширению интеграционных процессов двух братских государств», — пишет белорусский президент.

Напомним, сегодня российскому лидеру исполняется 65 лет. Как правило, Путин свой день рождения проводит за работой.