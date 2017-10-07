Ереван, 7 октября, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В Ереване сегодня, 7 октября, был освящен новопостроенный православный храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста. Чин освящения и Божественную литургию возглавил епископ Владикавказский и Аланский Леонид, управляющий приходами Русской Православной Церкви в Республике Армения. В церемонии принимал участие также Католикос всех армян Гарегин II.

Photolure Храм Воздвижения Честного и Животворящего Креста в Ереване

Решение о строительстве русского православного храма в Ереване и армянского — в Москве было принято Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II 18 марта 2010 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе официального визита в Армению совершил чин закладки русского православного Крестовоздвиженского храма в армянской столице.

Мэрия Еревана предоставила для строительства храма участок в 5 тыс. квадратных метров. Главный архитектор проекта — сотрудник ФГУК Центрального музея древнерусского искусства им. Андрея Рублева в Москве Елена Гурова, а главный конструктор — К. Р. Бабаханов. Кроме основного пятикупольного храма построены Дом причта, Поклонный крест, а также автостоянка. Дорога, близ которой находится храм, ведет из Еревана в духовный центр армян — Эчмиадзин. Верховный Патриарх Армянской Церкви Гарегин II считает не случайным выбор места храма, который свидетельствует как о близости к христианской святыне — Ветхозаветной горе Арарату, так и о братской близости армянской и русской Церквей.

В Ереване также действует Храм Покрова Пресвятой Богородицы в административном районе Канакер.