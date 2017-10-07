Киев, 7 октября, 2017, 09:20 — ИА Регнум. В одном из жилых домов в Киеве прогремел взрыв. Об этом сегодня, 7 октября, сообщают украинские СМИ со ссылкой на службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Сообщается, что взрыв произошел в одном из домов, расположенном в Днепропетровском районе Киева. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

В результате взрыва пострадал один человек. Он госпитализирован.

Правоохранительные органы и аварийные службы разбираются в произошедшем.