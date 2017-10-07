* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 7 октября, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Министерство обороны США крайне нервничает из-за успехов альянса России, Сирии и Ирана в борьбе против террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В связи с этим Пентагон делает опрометчивые заявления и невольно раскрывает преступные намерения американского руководства по дальнейшей поддержке терроризма.

Mil.ru Будни авиагруппы ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим»

Так, накануне представитель министерства обороны США заявил, что Россия и Сирия не должны отвлекаться от борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и им не стоит обращать внимание на военную базу США Ат-Танф на юге Сирии, рядом с иорданской границей.

Заявление это последовало после того, как Минобороны РФ прямо обвинило американцев в том, что с территории, прилегающей к базе Ат-Танф боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно атакуют сирийские правительственные силы. То есть США попросту покрывают базы террористов.

И вот теперь, официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявляет, что у альянса России, Сирии и Ирана не получится до конца победить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Усилия авторитарного режима (так США называют сирийские законные власти — ИА REGNUM ), России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), даже если они смогут временно занять некоторую территорию. Становление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) частично было вызвано репрессивными мерами, к которым прибегал режим, и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скорее всего, будет и дальше прибегать к опасным диверсионным действиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой территории», — сказал Пэхон.

Далее он совсем заврался и заявил, что законное сирийское правительство при поддержке России якобы не продемонстрировало «долговременного успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и создании там условий, необходимых для предотвращения возвращения туда террористов».

Ну и конечно «доблестные» американские военные вместе с их сателлитами в виде так называемой сирийской оппозиции «успешно борются» с террористами и создают на освобождённых ими территориях все необходимые условия, чтобы терроризм больше не процветал.

«Наши партнеры при поддержке коалиции наносят поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и их усилия по организации на местах эффективных и репрезентативных органов управления и сил безопасности создают условия, предотвращающие возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)«, — в пропагандистском угаре заявил Пэхон.

Более циничных и бредовых заявлений сложно себе представить, так как ни в одном пункте они не соответствую хоть какой-то действительности.

Российские военные и разведывательные службы давно доказали, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) последовательно взращивалась американскими спецслужбами и военными для кардинального переформатирования политической карты Большого Ближнего Востока.

С момента первого масштабного выступления ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2013 году в Ираке и до сентября 2015 года эта организация последовательно захватывала обширные территории в Сирии и Ираке не встречая вообще никакого противодействия со стороны США и их ближневосточных сателлитов.

Более того, когда сирийские законные власти под руководством Башара Асада начали давать отпор наступающим террористам, США готовили глобальный ракетный удар по сирийской армии и даже наземное вторжение в Сирию.

Американская боевая авиация могла в считанные недели свести наступательный потенциал террористов к нулю, так как у боевиков по сути не было каких-либо эффективных средств ПВО и уж тем более своей авиации. Однако, два года американцы попросту созерцали победное шествие ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по Ближнему Востоку, а где-то и помогали ему.

Только прямое вмешательство России в борьбу против террористов на стороне сирийского законного правительства коренным образом изменило расклад сил на Ближнем Востоке. За два года российской военной операции в Сирии удалось тотально разгромить террористов и вернуть правительству Асада контроль над большей частью Сирии.

При этом, все последние 2 года, что длится российская операция, США всеми правдами и неправдами пытаются спрятать свои проверенные террористические кадры где только возможно.

Заявление Пэхона лишний раз показывает, что никакой борьбы против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США не ведут, так как нет никаких территорий освобождённых сателлитами США в Сирии и уж тем более нет «репрезентативных и эффективных» органов власти, которые бы не допустили рост террористической угрозы. Есть лишь отдельные зоны, которые американские войска успели захватить в Сирии и где теперь они укрывают террористов под видом «оппозиции».

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ