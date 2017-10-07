Москва, 7 октября, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал одобрение Государственным департаментом США сделки по продажи Саудовской Аравии американских комплексов противоракетной обороны THAAD. Своё мнение на этот счёт он опубликовал сегодня, 7 октября, на своём Twitter-аккаунте.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

Напомним, Государственный департамент США сообщил, что сделка по продаже Саудовской Аравии американской системы ПРО THAAD была одобрена. При этом одобрение появилась сразу же после того, как стало известно, что Саудовская Аравия готова закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Кроме того, Пентегон сразу же выразил «крайнюю обеспокоенность» информацией о том, что саудиты готовы закупать российское оружие.

Пушков обратил внимание на последовательность принятия решений и пришёл к выводу, что поспешное решение американских властей о продаже саудитам систем ПРО THAAD напрямую связано с намерением Эр-Рияда купить С-400. Обычно, различного рода согласования по продаже американского оружия в другие страны между американскими государственными органами занимают очень много времени.

«Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Риаду систем ПВО на 15 млрд. Испугались наших С-400, особ. после Турции. Рефлекс — как у собаки Павлова», — написал Пушков.