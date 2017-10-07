Вашингтон, 7 октября, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Государственный департамент США в спешном порядке одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии американской системы противоракетной обороны THAAD. Об этом накануне, 6 октября, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в структуру Пентагона.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

Известно, что общая стоимость контракта с учётом затрат на сервисное обслуживание в течении срока эксплуатации комплексов составит $15 млрд.

В рамках контракта предполагается поставка саудитам 44 комплексов пусковых установок с тягачами к ним, 360 ракет, 16 пунктов управления и семи радаров.

В заявлении Агентства по оборонному сотрудничеству сказано, что данная продажа способствует национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам, а также поддерживает долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом иранских и других региональных угроз.

Напомним, накануне стало известно, что в ходе российско-саудовских переговоров на высшем уровне обсуждался также вопрос о продаже российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Саудовской Аравии.

Как только появилась эта информация Пентагон сразу же выразил крайнюю обеспокоенность намерением саудитов купить российские ЗРК.

«Мы подчеркиваем важность поддержания оперативной совместимости с американскими и региональными системами при закупках любых крупных оборонных систем для обеспечения оперативной совместимости против общих угроз», — заявило министерство обороны США.