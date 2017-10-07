Москва, 7 октября, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр предположил, что антироссийские санкции, введённые Евросоюзом и США, могут быть сняты в скором времени. Об этом он заявил накануне, 6 октября, в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Аль-Джубейр прямо сказал, что России нужно договорится со странами ЕС и США, и тогда санкции могут быть сняты.

«Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии санкций. Я считаю, что это скоро должно произойти», — сказал саудовский министр иностранных дел, отвечая на вопрос о перспективах продолжения сотрудничества Саудовской Аравии и РФ в условиях возможного ужесточения санкций.

При этом он добавил, что Саудовская Аравия даже при наличии западных санкций будет инвестировать деньги в российскую экономику, так как это никак не нарушает международного законодательства.

Напомним, аль-Джубейр находится в Москве в составе делегации Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Что касается снятия санкций, то Запад давно чётко дал понять, что это может произойти только при выполнении двух его требований: сдачи Крыма Украине и фактической капитуляции Народных Республик Донбасса. Выполнение обоих этих условий означает неминуемый геноцид русского населения в Донбассе и Крыму.