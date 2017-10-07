Колумбия, США, 7 октября, 2017, 06:49 — ИА Регнум. Двое солдат погибли, шестеро получили ранения в результате наезда армейского грузовика на группу солдат на военной базе в Южной Каролине, передает Associated Press.

Orionmagazine.org «Форт Джексон»

По сообщениям военных чиновников, инцидент произошел на базе «Форт Джексон» в Южной Каролине.

Раненые солдаты были госпитализированы, двое военнослужащих находятся в критическом состоянии.

Причины инцидента неизвестны. Военное командование базы «Форт Джексон» начало расследование.

«Форт Джексон» является крупнейшей учебной базой армии США, ежегодно здесь проходят обучение 50 тыс. военнослужащих.

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