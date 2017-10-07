Лондон, 7 октября, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Четыре человека — выходца из Судана и Эритреи — обнаружены британским водителем фуры в моторном отсеке, пишет газета The Daily Mail.

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Шофер обнаружил «зайцев» во время поездки, услышав стук из моторного отсека.

«Я услышал стук и подумал, что в первую очередь это связано с движком», — сказал он.

Однако шум не прекратился после выключения двигателя. Он открыл двери автобуса, вышел, а затем поочередно открыл несколько отсеков на дне транспортного средства. Источник звука был обнаружен в отсеке над двигателем. Здесь он нашел людей.

«Температура должна была составлять около 65 °C, так как люди находились прямо над двигателем, буквально сидели над двигателем. Их было четверо, и они были там как минимум пять с половиной часов, — сказал он. — Они спрашивали: «Это Англия?»

По словам водителя, первый из непрошеных гостей кричал: «воды, воды!».