Веллингтон, 7 октября, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Новой Зеландии официально объявил результаты общенациональных выборов в парламент страны, передает Reuters.

Pxhere.com Сломано много копий, все живы, ничья...

Первое место заняла Национальная партия, которая набрала 44,4% голосов. Рабочая партия набрала 36,9%. Националистическая «NZ First» и «Партия зеленых» набрали 7,2% и 6,3% голосов избирателей соответственно.

В соответствии с результатами, Национальная партия займет в новом парламенте 56 мест, Лейбористская партия — 46 мест, NZ First — 9 мест, зеленые — 8 мест.

Состав будущего правительства еще не определен — его сформирует парламентское большинство. И несмотря на то, что Национальная партия опережает Рабочую партию на 10 мест, их основной противник уже объединился в коалицию с зелеными, сократив разрыв до 2 мест в парламенте.

Таким образом, окончательный исход выборов и состав правительства зависят от того, с кем решит составить коалицию NZ First, возглавляемая опытным политиком Уинстоном Питерсом.

Напомним, общенациональные выборы в Новой Зеландии проходили 23 сентября. При этом первые за много лет выборы в Новой Зеландии были отмечены жесткой конкуренцией между двумя партиями — правящей Национальной партией Билла Инглиша и Рабочей партией, рейтинг которой до невиданных высот подняла новый лидерХасинда Ардерн.