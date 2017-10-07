Москва, 7 октября, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Сделка Организации стран — экспортеров нефти о сокращении объема добычи черного золота, в которой участвовала Россия (формат «ОПЕК +»), принесла дополнительные доходы в российский бюджет в размере $40 млрд, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

lalabell68 Нефтяная вышка

Комментируя итоги визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда, Дмитриев отметил, что от этого соглашения, заключенного в декабре 2016 года, выиграли и другие экспортеры, в частности Саудовская Аравия.

«Эта сделка принесла и российскому, и саудовскому бюджетам около $40 млрд дополнительных доходов — и России, и Саудовской Аравии», — заявил глава РФПИ.

По словам Дмитриева, без этой сделки нефтяные цены сейчас не превышали бы $35 за баррель. К тому же договоренность сыграла положительную роль в отношениях между странами.

Напомним, соглашение «ОПЕК+» было заключено в декабре 2016 года и начало действовать с 1 января 2017 года. В мае договоренность была продлена до апреля 2018 года. Соглашение обязало подписавшие его страны сократить объем нефтедобычи, чтобы не «заливать» мировой рынок дешевой нефтью.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября Дмитриев заявил, что Саудовская Аравия заключила с РФПИ соглашение на сумму $2,1 млрд.

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